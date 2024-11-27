İstanbul'da terör örgütlerine ağır darbe! 13 şüpheli gözaltına alındı

Megakent İstanbul'da terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve DHKP/C'ye yönelik önemli operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tespit edildi.

MASAK raporları ve HTS kayıtlarına göre DEAŞ terör örgütü adına para ve yardım toplama, paraların dağıtımı ve gönderilmesi gibi faaliyetlerde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

DHKP/C OPERASYONUNDA 4 ZANLI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C'nin Sarıgazi sözde alan sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin, kamu araçlarının kaçırılması, şiddet eylemlerinde kullanılması ve bu eylemlerin organize edilmesi gibi faaliyetlere karıştığı belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.