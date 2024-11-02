İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
Yayınlanma:

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü PKK'nın gençlik ve siyasal alandaki yapılanmalarında faaliyet gösterenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na götürülerek savcılıkta ifade verdi. Savcılık sorgularının ardından 8 şüpheli için tutuklama, 12 kişi içinse adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk kararı alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 4’ünün tutuklanmasına, diğer 16’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma, şüphelilerin 30 Ekim’de İstanbul’da molotofkokteyli gibi sokak eylemleri planladıkları bilgisi üzerine yapılan operasyonlarla başlatılmıştı.

Kar geliyor! Orhan Şen tarih verdiKar geliyor! Orhan Şen tarih verdiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

pkk kck
Günün Manşetleri
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor
Bir kişi intihar girişiminde bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe
Çok Okunanlar
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti
Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur? Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur?
İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı
STK'lardan acil çağrı: BMGK Kararı Gazze'de uygulansın, yardım koridoru açılsın STK'lardan acil çağrı: BMGK Kararı Gazze'de uygulansın, yardım koridoru açılsın