İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü PKK'nın gençlik ve siyasal alandaki yapılanmalarında faaliyet gösterenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na götürülerek savcılıkta ifade verdi. Savcılık sorgularının ardından 8 şüpheli için tutuklama, 12 kişi içinse adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk kararı alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 4’ünün tutuklanmasına, diğer 16’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma, şüphelilerin 30 Ekim’de İstanbul’da molotofkokteyli gibi sokak eylemleri planladıkları bilgisi üzerine yapılan operasyonlarla başlatılmıştı.