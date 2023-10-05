İstanbul'da Uyuşturucuya Darbe! 104 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da 25 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İstanbul'da Uyuşturucuya Darbe! 104 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da zehir tacirlerine karşı operasyonun düğmesine basıldı. 25 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

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104 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere 25 ilçede operasyonların düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen malzemeler ile ilgili de açıklama yaptı. Buna göre, baskınlarda, 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik 25 ilçede düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli de gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonları düzenleyen polisleri tebrik ederek "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # içişleri bakanlığı # uyuşturucu
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