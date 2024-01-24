İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Polislerle çatışmaya girdiler

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir müzikhole silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Polislerle çatışmaya girdiler
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın yaşandığı adres, Huzur Mahallesi Umar Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, müzikhole, silahları olduğu gerekçesiyle alınmayan 4-5 kişilik grup ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte bölgeden uzaklaşan şüpheliler bir süre sonra geri gelerek polis ekipleri işletmenin önündeyken müzikhole kurşun yağdırmaya başladı.

istanbul sarıyer silahlı saldırı

SİLAHLI ÇATIŞMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri şüphelilerin açtıkları ateşe karşılık verdi. Olayda 1 taksi sürücüsü hayatını kaybetti, 2 polis memuru ile taksi şoförü ve işletme çalışanları Y.T. ile S.T. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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