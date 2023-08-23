İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları ne kadar? İSKİ son verileri açıkladı

2023'te yurt genelinde yağışların az olması barajlardaki su seviyelerini oldukça düşürdü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da merak ediliyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? İşte detaylar...

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları ne kadar? İSKİ son verileri açıkladı
Son Güncelleme:

Küresel ısınmanın etkileri ülkemizde de görülüyor. 2023'te mevsimsel yağışlarda ciddi bir azalma görülürken kuraklık da yurt genelinde baş göstermeye başladı.

Yağışların azalması ise en çok barajlardaki su doluluk oranlarını etkiliyor. Düzensiz ve düşük miktardaki yağışlar barajlardaki su seviyelerini de kritik seviyelere düşürmüş durumda.


Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da vatandaşlar tarafından merak edilip sıklıkla araştırılıyor.

Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? İşte 23 Ağustos Cuma barajlardaki doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları ne kadar? İSKİ son verileri açıkladı - Resim : 1

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %31,87 olarak alarm vermeye başladı. Bu hafta içinde %32'den düşmeye devam eden baraj doluluk oranları görenleri endişelendiriyor. 

İŞTE TEK TEK BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %14,48

Büyükçekmece Barajı: %11,57

Darlık Barajı: % 46,68

Elmalı Barajı: %22,51

Istrancalar Barajı: %18,04

Kazandere Barajı: %9,29

Ömerli Barajı: % 65,26

Pabuçdere Barajı: % 4,55

Sazlıdere Barajı: %15,81

Terkos Barajı: % 18,05

Meteorolojiden alınan son verilere göre 23 Ağustos 2023 hava durumu raporu! Kıyılara yağış uyarısıMeteorolojiden alınan son verilere göre 23 Ağustos 2023 hava durumu raporu! Kıyılara yağış uyarısıHava Durumu
# baraj doluluk oranı # istanbul baraj seviyesi
Çok Okunanlar
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Kim Milyoner Olmak İster programında 200 bin TL değerindeki tarih sorusu
Kim Milyoner Olmak İster programında 200 bin TL değerindeki tarih sorusu
SON DAKİKA:Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem
SON DAKİKA:Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem
Tam altın ve gram altın ne kadar? 23 Ağustos günü altın piyasaya nasıl başladı?
Tam altın ve gram altın ne kadar? 23 Ağustos günü altın piyasaya nasıl başladı?
Meteorolojiden alınan son verilere göre 23 Ağustos 2023 hava durumu raporu! Kıyılara yağış uyarısı
Meteorolojiden alınan son verilere göre 23 Ağustos 2023 hava durumu raporu! Kıyılara yağış uyarısı
Öne Çıkanlar Fatih Belediye Başkanından, CHP'li Öztrak'ın parktaki çöplerin toplanmadığı iddialarına yanıt! Fatih Belediye Başkanından, CHP'li Öztrak'ın parktaki çöplerin toplanmadığı iddialarına yanıt! İzmir'de yangın! İzmir'de yangın!