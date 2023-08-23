İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları ne kadar? İSKİ son verileri açıkladı

Küresel ısınmanın etkileri ülkemizde de görülüyor. 2023'te mevsimsel yağışlarda ciddi bir azalma görülürken kuraklık da yurt genelinde baş göstermeye başladı.

Yağışların azalması ise en çok barajlardaki su doluluk oranlarını etkiliyor. Düzensiz ve düşük miktardaki yağışlar barajlardaki su seviyelerini de kritik seviyelere düşürmüş durumda.



Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da vatandaşlar tarafından merak edilip sıklıkla araştırılıyor.

Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? İşte 23 Ağustos Cuma barajlardaki doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %31,87 olarak alarm vermeye başladı. Bu hafta içinde %32'den düşmeye devam eden baraj doluluk oranları görenleri endişelendiriyor.

İŞTE TEK TEK BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %14,48

Büyükçekmece Barajı: %11,57

Darlık Barajı: % 46,68

Elmalı Barajı: %22,51

Istrancalar Barajı: %18,04

Kazandere Barajı: %9,29

Ömerli Barajı: % 65,26

Pabuçdere Barajı: % 4,55

Sazlıdere Barajı: %15,81

Terkos Barajı: % 18,05