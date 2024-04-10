İşten çıkarılan işçileri Vatan Partisi yalnız bırakmadı!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yeniden kazandığı Altındağ'da verilen sözler tutulmadı. Altındağ Belediye Başkanlığına seçilen Veysel Tiryaki'nin ilk icraatı belediye işçilerinin maaş zamlarını geri almak oldu. İşçiler zammı ek protokolle elde etmişti. Zam geri alınınca işçiler iş bıraktı. İş bırakma eylemi yapan 70 işçiye gece gönderilen mesaj ile işten çıkarıldıkları bildirildi.

Vatan Partisi'nden işçilere destek ziyareti

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, işten çıkarılan Altındağ Belediye işçilerini ziyaret etti. Ziyarette işçilere seslenen Reyhan, "Bu yaşananlar bir sistem sorunu, bir düzen sorunu. Bu düzen küçük bir azınlığı zengin ediyor. Büyük bir çoğunluğu ise yoksulluğa mahkum ediyor. Bu düzeni hep beraber değiştirelim. 2024 yılındayız, işçilerimiz bir kısa mesajla işten ayrıldığını öğreniyor. Sendikalarımıza sesleniyorum, belediye başkanlarının değil, işçilerin yanında olun. Belediye işçilerimizin sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman yanındayız. Sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı.