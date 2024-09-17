İstismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesinden önemli açıklama

Sıla Y.’nin tedavisinin devam ettiği, ancak durumunun hala ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve diğer 4 şüphelinin tutukluluğu sürüyor. Bakiye Y.’nin ablası Aslı Tatar, süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, çocukları olaylardan önce yanlarına almak için çabaladıklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Aslı Tatar, yaptığı açıklamada, "Bakiye, sürekli ailemizden, babam ve kardeşimden şikayet ediyordu. Oysa bebekler evde çok iyi bakılıyordu. Bakiye tutuklandığında, teyzeleri Elif ve diğer kız kardeşimiz çocuklara en iyi şekilde bakıyordu. Bu olaylardan önce kız kardeşim vasi davası açtı ve çocukları yanımıza almak için çaba gösterdi. Bildiğim kadarıyla bu ayın 19'unda bu davanın duruşması var. Biz, Bakiye’nin uyuşturucu kullandığını öğrendikten sonra, kardeşim annelik görevini yerine getiremediği ve iyi bir birey olamayacağını düşünerek vasilik davası açtı. Ancak Sanlı isimli şahıs, kız kardeşimi bizden uzaklaştırdı. Onun yanına gittikten sonra, son yaşanan olaylara kadar bizimle iletişim kurmadı. Olay gerçekleştiğinde, kardeşim ‘Beni ve Sıla’yı dövdüler, Sıla yoğun bakımda’ dediğinde olanlardan haberdar olduk. Kardeşim demeye bile dilim varmıyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, bu olayla da yakından ilgilendi. Suçluların cezalandırılması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ayrıca Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Bey’e de katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Ailenin avukatı Ahmet Berksoy, ailenin olayın en başından itibaren sürecin takipçisi olduğunu ve soruşturmanın adil, etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına kolluk kuvvetlerine katkıda bulunduklarını ifade etti. Berksoy, aile üyelerinin, Sıla bebeğin annesi de dahil olmak üzere, tüm suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti.

Berksoy açıklamasında, "Bu durumun hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceği ortadadır. Aile, hukuki sorumlulukları olmasa da çocuğun bakımı ve gözetimi konusunda ellerinden geleni yapmıştır. Kız kardeşlerin bu süreçte ciddi anlamda ihmali bulunuyor ve bu, dosya kapsamındaki bulgularla da ortadadır. Yaralanmaların koltuktan düşme gibi bahanelerle örtbas edilmesi kabul edilemez. Savcılık ve kolluk kuvvetleri, bu süreci titizlikle yürütmeye devam ediyor” dedi. Ayrıca, bebeğin vücudunda tespit edilen diş izlerinin eski tarihlere dayandığını da belirtti.