İsveç'in NATO Üyeliğiyle İlgili Kanun Teklifi Görüşülmeye Başlandı!

İsveç’in NATO üyeliği konusundaki kanun teklifi Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Komisyon, Başkan Fuat Oktay başkanlığında toplandı.



Açılış konuşmasını yapan Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay özetle şu ifadeleri kullandı:



KKTC’nin 40. ve Filistin Devletinin ilanının 35. Yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Kıbrıs Türklerine her alandaki desteğimiz sonuna kadar devam edecektir. Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vizyonunu bu doğrultuda özden gelen haklarının tesciline yönelik çabaları destekliyoruz.

İsrail’in çocuk hasta yaşlı demeden sivillere yönelik saldırıları nedeniyle insanlık trajedisi yaşayan Filistin halkının her zaman yanındayız. Türkiye olarak tüm kurumlarımızla yoğun çaba göstermekteyiz. 1967 sınırları içinde eşit iki devlet yaklaşımı ile sorunların çözüleceğini düşünüyoruz. Türkiye bu coğrafyada sorunların çözümü için somut öneriler sunan ülkedir. Bu sayede pek çok ülke ile ikili iş birliğini ilerletmekteyiz.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda bu anlaşma tüm dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir.

Siyasi partiler adına konuşmalarla komisyon görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti adına konuşan Sözcü Kürşat Zorlu: NATO’nun genişlemesinin karşısında değiliz ancak Macaristan’ın da bu anlaşmayı imzalamadığını görüyoruz. Bizim süreci hassasça takip edip somut adımların atılıp atılmadığını gözlemlememiz gerekiyor. Türkiye elindeki bu kartı kendi milli güvenlik çıkarları çerçevesinde iyi kullanmalı. PKK YPG terör örgütüne yönelik somut adımların daha net açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Teklif geri çekilmeli. Buna rağmen görüşme gerçekleşir ve bu bilgilerle olacaksa şehr koyacağımızı söylemek istiyorum.



NATO’nun genişlemesinin karşısında değiliz ancak Macaristan’ın da bu anlaşmayı imzalamadığını görüyoruz. Bizim süreci hassasça takip edip somut adımların atılıp atılmadığını gözlemlememiz gerekiyor. Türkiye elindeki bu kartı kendi milli güvenlik çıkarları çerçevesinde iyi kullanmalı. PKK YPG terör örgütüne yönelik somut adımların daha net açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Teklif geri çekilmeli. Buna rağmen görüşme gerçekleşir ve bu bilgilerle olacaksa şehr koyacağımızı söylemek istiyorum.



NATO ORTADOĞU'DA GERİLİMİ AZALTMA GAYRETİNDEYMİŞ!

Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise NATO'nun Ortadoğu'yu karıştırma misyonunun aksine gerilimleri azaltma çabasında olduğunu savundu. Altunyaldız: NATO dünya güvenliğine katkı vermeye devam ediyor. NATO Türkiye ilişkisinde ortaklıktan fazlasını görüyoruz. İşbirliğini 5 başlıkta paylaşmak istiyorum. Tarihsel bağlar: 1952 yılında tam üyelikle başlasa da soğuk savaşa kadar kökleri gitmektedir. Bölgesel güvenliği sağlamak için bir araya geldi. Askeri işbirliği: Bugün hedef ve uygulaması farklı alanlara gitse de askeri işbirliği NATO’yu yukarı taşıdı. TSK NATO’nun çeşitli operasyonlarına katılmış ve savaşma kapasitesine katkı vermiştir. Türkiye NATO’ya göre kendi savunma planlarını güncellemiş ve gelişimine katkı sağlamış. Terörle mücadele katkısı: Çok önemli bir başlık. NATO’nun ön saflarında yer alarak örgüte perspektif katkı. Örgütün etki alanının sınırlarının geniş coğrafyaya yayılmasına engel oldu. İşbirliğimiz NATO’ya önemli boyut getirdi. Bölgesel istikrara katkı: Bugün Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerde Türkiye’nin NATO işbirliği ile ortak çabaları yadsınamaz. Kolektif savunma ve güvenlik taahhüdü: Türkiye NATO’nun ajandalarında yer alarak evirilen ve dönüşen güvenlik sınamalarına karşı etki ve katkı vermektedir. NATO askeri ittifaktan daha fazlası küresel bir aktör değerler mazlumesini de ayakta tutulmaya çalışıldığı bir oluşum. Örgüt güvenlik zorluklarına karşı birlikte hareket etmeyi önemsiyor. Terörle etkin mücadele müttefikliğin gereği. İsveç’ten de diğer NATO üyesi ülkelerinden beklediğimiz gibi değerlerimize saygı göstermesi ve pratikte görmek istemekteyiz. İsveç’in şimdiye kadar yaşananlardan ders çıkararak verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz.





Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar:

Macaristan Türkiye dahil katılım protokolünü imzaladı. Onay süreci devam ediyor. En son ülke olmayacaklarını imzalayan olduklarını söylediler. Taahhütler temelinde adımlar atmalı ve bu adımların süreklilik yani terörle mücadele süreklilik gerektiren bir mücadele. Oluşturulup oluşturulmadığına 3 başlık altında bakalım. İsveç yönetimi PKK dahil terörle mücadele konusunda kendileri açısından paradigma değişikliğine gittiklerini beyan ettiler. Bu paradigma değişikliğini yasal alanda bazı adımlarla desteklemeye gittiler. Bunlar kalıcı süreklilik arz eden yasal dönüşümler. Yeterli olup olmadığı atılan adımların yüce Meclis’in takdirindedir.



CHP Muğla Milletvekili Sürreyya Öneş Derici:

İsveç’in attığı adımlar değerlidir ama yeteli midir, komisyonca karar verilecek. Hem millet hem devletimizin güvenliği her şeyin önünde gelmelidir.



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir komisyondaki konuşmasında Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ı eleştirdi. Özdemir, Bakan yardımcısının sunum içeriğinin boş olduğunu belirtti.

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Özdemir, “NATO ve ABD, Türkiye’nin güvenlik kaygılarına saygılı davranmamışken genişleme stratejisi ile kapımızı çaldı" dedi.



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