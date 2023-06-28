İsveç'te Kurban Bayramı'nda skandal! Cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktılar

Tüm dünyada müslümanlar kurban bayramını kutlarken, NATO’ya üyelik yolundaki İsveç’te İslam dünyasını hedef alan kışkırtmaların ardı arkası kesilmiyor.

İsveç polisi, kurban bayramın ülkede bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay veridi.

İsveç Yüksek Mahkemesi, polisin güvenlik gerekçesiyle Kur'an yakma eylemlerini yasaklayan kararını, geçtiğimiz günlerde iptal etmişti. Mahkeme aldığı skandal kararda, nefret suçu içeren bu eylemin yasaklanmasının, hak ihlali olduğuna hükmetmişti.

İsveç, Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde ittfaka üye olmayı bekliyor. İsveç’in üyeliğine Türkiye ve Macaristan ise henüz onay vermedi.

STOCKHOLM CAMİSİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKILDI

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

Emniyet, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleşen provokasyon karşısında olay çıkmaması için Stockholm'deki bütün polisleri caminin önüne çağırdı.