İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef almışlardı

Dışişleri Bakanı Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yapılan görüşmede, Zürih'teki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokatif eylemlerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bu tür eylemlere müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizilirken olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

İSVİÇRE'DE NE OLMUŞTU?

İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.

Zürih'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı, "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından yakılmıştı. Grup, provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

Grup söz konusu pankartı ve kuklayı Instragram hesabından da paylaştı. Twitter da ise kuklanın yanma anını gösteren video yayımladılar.

İsviçre polisi ise eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.