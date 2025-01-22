İtfaiyenin raporu ortaya çıktı

Bolu'daki Grand Kartal Oteli 76 kişiye mezar oldu. Arkada onlarca soru işareti kaldı. Asıl sorumlular kim, denetleyenler görevini yerine getirmedi?



Harabeye dönen oteldeki çalışmalar günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı. 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

Gözler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesine çevrildi.



Her iki kurum da denetim yetkisi biz de değil diyerek sorumluğu birbirlerine attı.

TANJU ÖZCAN

"Yetki bakanlığın bizim değil."



İhmaller ve yetki tartışması sürerken itfaiyenin 2 Ocak 2025 tarihli raporu ortaya çıktı. Bolu Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü'nün yanan otelin restoranına "yangın yeterlilik belgesi" verdiği ortaya çıktı.



Rapordan sonra kameraların karşısına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değil, CHP il başkanı Tahsin Mert Karagöz geçti.



Karagöz de başka bir belge sundu. Belgelere göre Otel, 12 Aralık 2024 günü Belediye'den denetim talep etti. Denetleme sonucunda tahliye çıkışlarının, ışık yönlendirme levhalarının, binadaki acil aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit etti. Söndürme gereçleri talimatlarının, algılama sistemleri, yangın alarmı, duman havalandırma ve tahliyenin yetersiz olduğunun belirlenmesi üzerine Otel, 24 Aralık günü denetim talebini geri çekti.



Yetki tartışması sürerken, yangın nasıl başladı, oteldeki eksiklikler tam olarak nelerdi? Bilirkişi raporu bekleniyor.

