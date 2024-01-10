İyi Parti Antalya'da 2 Günlük İstişare Kampı Yapacak

Yerel seçime aylar kala, siyasi partiler adaylarını tanıtıyor. Öte yandan partiler yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Alınan bilgiye göre İyi Parti 13 Ocak-14 Ocak Antalya/Manavgat'da istişare kampı yapacak.

İyi Parti Antalya'da 2 Günlük İstişare Kampı Yapacak
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar belli olmaya başlarken, partiler yol haritalarını çiziyor. Edinilen bilgiye göre İyi Parti Antalya'da 2 günlük istişare kampı yapacak. Kamp Antalya/Manavgat'da düzenlenecek. 

# iyi partili # yerel seçim
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