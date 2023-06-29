İyi Parti de Yanardağ'a destek oldu: "Yargılanması kabul edilemez"

Tele1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK Elebaşı Abdullah Öcalan övgüsünün ardından tutuklandı.

Yanardağ, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında da "Kürtlerin ayrılmasının ve bağımsız devlet kurmasının bence mahsuru yok" demişti. Yanardağ'a CHP’nin ardından İyi Parti’den de destek geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Yanardağ’a destek verdi.

Turhan Çömez, Yanardağ’ın yargılanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

- Merdan Bey'in kanalda söyledikleri benim doğru bulmadığım şeyler. Asla ve asla bu kelimeleri kullandı, bu duruşu ortaya koydu diye kendisinin içeriye alınması, tutuklanması, yargılanması kabul edilemez. Bu artık Türkiye’de hukukun ne kadar ayaklar altına alındığı ve tek adam rejiminin ne kadar despotik bir kültüre evrildiğinin göstergesi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki göstermişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, CHP'den 3 kişilik bir heyet, PKK elebaşı Öcalan'a övgüler dizen ve tutuklanan Merdan Yanardağ'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Heyette CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de bulunduğu öğrenildi.