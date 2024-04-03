İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından duyurdu

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, seçimlerden başarısızlıkla ayrılan İYİ Parti'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, yaptığı açıklamayla partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Burak Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." ifadelerini kullandı.