İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından duyurdu

İYİ Parti'de 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.

İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, seçimlerden başarısızlıkla ayrılan İYİ Parti'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, yaptığı açıklamayla partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Burak Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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