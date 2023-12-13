İyi Parti'de Kriz! İbrahim Özkan’ı Yeniden Göreve Getiren Üyelerin Tamamına ihraç İstemi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği üzerine istifa eden İbrahim Özkan bugün İBB’de İyi Partili 7 üye tarafından yeniden göreve getirildi.

İyi Parti'de Kriz! İbrahim Özkan’ı Yeniden Göreve Getiren Üyelerin Tamamına ihraç İstemi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği üzerine istifa eden İbrahim Özkan bugün İBB’de İYİ Partili 7 üye tarafından yeniden göreve getirildi. İYİ Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıkladı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Kamuoyunun dikkatine ;

- İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir. Saygılarımla İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun

# iyi partili
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