

31 Mart yerel seçimleri adım adım yaklaşırken, krizler partisi İyi Parti’de sular durulmuyor. İl teşkilatlarından art arda istifa haberleri geliyor. Antalya’nın ardından İzmir’de de görevden alma ve istifalar yaşandı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale arasındaki gerginliğin ardından Bezircilioğlu görevden alındı. Genel Merkez kararının ardından İyi Parti İzmir İl yönetimi ve divan kurulu toplu istifa etti. Görevden alma istifaların İzmir'in ilçelerine de sıçraması bekleniyor.



İyi Parti krizlerin gölgesinde yerel seçim stratejini belirleyecek. Parti kadroları 13-14 Ocak’ta Antalya’da kampa girecek.



İttifaksız yola devam eden İyi Parti, şu ana kadar İstanbul ve Ankara adaylarını belirlemedi. Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu açıkladı.



İyi Parti’nin İstanbul ve Ankara adaylarının ise, ocak ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor.



Öte yandan İYİ Parti milletvekilleri, başkanlık divanı ve genel idare kurulu üyeleri seçim bölgelerine gitmeye başlayacak. Ancak bu turlar, daha çok İyi Parti’nin kendi içinde olacak. Kurmaylar, teşkilatları ziyaret ederek, ittifaksız seçim kararının nedenlerini anlatacak. CHP ile yol ayrımının sebepleri konusunda İl yönetimlerini ikna edilmeye çalışacak.