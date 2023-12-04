İyi Parti'den CHP'ye Ret Yanıtı

CHP'nin seçim iş birliği önerisine İyi Parti'den ret yanıtı geldi. İyi Parti, yerel seçime tek başına girecek.

İyi Parti'den CHP'ye Ret Yanıtı

İyi Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde iş birliği yapma teklifini değerlendirdi.

Meral Akşener'in başkanlığında önce Başkanlık Divanı toplandı. Ardından partinin Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı.

Genel İdare Kurulu'nda CHP ile seçim iş birliğine "Hayır" kararı çıktı, 14'e karşılık 35 hayır oyu verildi.

Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, 2024 yerel seçimlerine İyi Parti'nin tek gireceği belirtildi.

# Özgür Özel # meral akşener
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