İYİ Parti'nin 6,5 yıllık sicili: İYİ Parti bugüne nasıl geldi?

Kurulduğu günden bu yana krizlerin eksik olmadığı İYİ Parti, 27 Nisan Cumartesi günü 5’inci kez olağanüstü kurultaya gidiyor.

ATO Congresium’da yapılacak kurultayda mevcut Genel Başkan Meral Akşener aday olmayacak. Kurultayda, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak. 1302 delegeli kurultay seyircisiz yapılacak.

MERAL AKŞENER LİDERLİĞİNDE İYİ PARTİ

25 Ekim 2017 yılında siyasi hayatına başlayan İYİ Parti, bugüne nasıl geldi?

Meral Akşener, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın gibi MHP içindeki isimler Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye karşı bayrak açtı. MHP'de planlarına ulaşamayan Meral Akşener liderliği MHP’yi bölerek İYİ Parti’yi kurdu.

Atlantikçi ve Batıcı isimlerin yuvalandığı İYİ Parti, 2018 yılında HDP ile dirsek teması içinde olan CHP ile ittifak yaptı.

İttifakın ürünü olarak 2019 yılında CHP, İyi Parti ve HDP aynı belediye başkanları etrafında buluştu. Kazanılan belediyeler CHP’li, İYİ Partili ve HDP’li kadrolarla yönetilmeye başladı.

İYİ Parti’nin HDP ile aynı cephede buluşması, FETÖ’cü isimlerin üst düzey görevlere getirilmesi, parti içinde kopuşları da doğurdu. Onlarca parti kurucu ve yönetici isim partiden ayrıldı.

Parti içinde birliği sağlamakta zorlanan İYİ Parti, 6’lı masada da Cumhurbaşkanı adayı krizi yaşattı.

Taraflar arasında Türkiye’de Amerikancı iktidarı kuracak isim konusunda uzlaşma sağlanamadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu süreçte kendini aday olarak dayatmasına tepki gösteren Meral Akşener masadan kalktı.

"İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir." diyen Meral Akşener, yeniden 6’lı masaya geri dönmek zorunda kaldı. Atlantik ötesindeki güçlerin devreye girmesiyle Akşener tekrar kumar masasına döndü.

6’lı masanın seçimi kazanamaması üzerine Millet İttifakı dağıldı. 31 Mart 2024 yapılan seçimlerde İYİ Parti ve CHP ayrı ayrı adaylar çıkarttı. Yüzde 10’ların üzerinde oyu olan İYİ Parti yüzde 3,76’ya düştü.

Üst üste yaşanan başarısız tablo İYİ Parti’de yeni istifalara ve beraberinde genel başkanlık değişim sürecine kapı araladı.