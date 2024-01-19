Japon uzman açıkladı! O ilçe depremde güvenli

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat 2023 tarihindeki iki büyük depremin yıldönümüne girerken, deprem konusunda hâlâ birçok vatandaş tedirgin. Dayanıksız binalar ve yetersiz toplanma alanları deprem tehlikesinden korkanları kara kara düşündürüyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen 'Depremle Yaşamak' konferansta Türkiye'nin deprem sorunu ele alındı. Konferansta konuşan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak "Türkiye'de depremin etkisinin en aza indirilmesi için yapıların sağlam olması ve şehirleşme planlanırken ilk önce depreme uygunluk olması gerekiyor. Bir doktor ameliyat sırasında hata yaptığında bir kişinin ölümüne neden olabilir fakat bir inşaat mühendisi yanlış veya hata yaptığında onlarca hatta binlerce kişinin ölümüne neden olur. Deprem değil bina öldürür." dedi.

'DEPREMDE EN GÜVENLİ İLÇE'

Yoshinori Moriwaki, konuşmasının devamında Türkiye'nin deprem riski açısından en güvenli ilçesini de paylaştı.

Antalya-Alanya bölgesinde deprem riskinin az olduğunu, Alanya'nın deprem açısından güvenli bölge olduğunu belirten Yoshinori Moriwaki, Akdeniz'de oluşabilecek 7 ve üstü depremde en fazla 3 metreye ulaşan bir tsunami dalgasının olabileceğini söyledi.

Toplantıya ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.