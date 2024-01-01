Japon Uzmandan Korkutan 'İstanbul Depremi' Açıklaması! '3 İlçe Sular Altında Kalabilir...'

Sabah saatlerinde 7.6'lık büyük şiddette bir deprem yaşayan Japonya'da tsunami uyarısı verildi.

Depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

Deprem konusunda sık sık Türkiye'yi uyaran Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki olası Marmara depreminde yaşanacak kötü senaryoyu açıkladı.

Marmara'da Tsunami Olur Mu?

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınına katılarak ülkesindeki deprem hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Tsunamiye de değinen Moriwaki, "denizin olduğu her yerde tsunami riski vardır" diye konuştu.

Türkiye'de de tsunami riski olduğuna dikkat çeken Moriwaki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hatay, Mersin, Antalya, Alanya kenarları olabilir. İzmir'de de depremden sonra ihtimal olmuştu. Marmara da dahil tsunami olabilir. Ama 1 metre... En büyük ihtimalle 3 metre diye söylebiliriz. Deniz kenarı varsa tsunami ihtimali vardır.

'1 Metreden 3 Metreye Kadar Olabilir'

Marmara'da da 1 metreden 3 metreye kadar olabilir. Depremden sonra bu ihtimaller oluyor. Ne olursa olsun yukarı doğru gitmeli hemen. Tsunaminin içinde yüzmek imkansız. Ancak bir ağaç dalı tutabilirsiniz görürseniz.

O İlçelerde Yaşayanlar Dikkat

Marmara için kritik uyarılarda bulunan uzman isim, "Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece suyun içinde kalabilir" dedi.