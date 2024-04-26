Kadın girişimcilere stres yönetimi eğitimi verildi!

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı kadın girişimciler kurulu için düzenlenen "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" projesi kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanı Doç.Dr. Sevinç Köse Tuncer koordinatörlüğünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Öğr. Gör. Şeyda Memiş tarafından Stres Yönetimi Eğitimi verildi.

Eğitimin moderatörlüğü öğrenciler Hasan Yılmaz ile Zilan Yegin tarafından gerçekleştirildi. Kadın girişimcilerin stres yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen eğitim, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

TOBB Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rüveyda Tanoğlu eğitimden dolayı üniversitemize ve kıymetli öğretim elemanlarımıza teşekkürlerini ileterek, etkinliğin kadın girişimcilere sağladığı değeri bir kez daha vurguladı.