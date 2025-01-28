Kafelerde tepki çeken uygulama: Oturduğun süre kadar ücret öde!

Kafelerde önceki yıllarda uygulanan 'yarım saatte bir sipariş zorunluluğu' tarifesi, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu kentlerde boyut değiştirdi. İşletme sahipleri, kafeye gelen müşterilerden 'taksimetre' tarifesiyle ücret talep ederek adeta yeni bir gelir kapısı buldu.

SİPARİŞ YOKSA OTURMA PARASI

Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul'un bazı semtleri, İzmir ve Aydın gibi kentlerdeki bazı işletmeler, müşterilerin çay ya da kahve siparişi vermemesi durumunda oturdukları süreye göre ekstra bir masa ücreti yansıtmaya başladı.

MASALARA OTURMAK İÇİN SİPARİŞ LİMİTİ ŞARTI

Bazı geniş masalar içinse belirli bir üst sınır belirleniyor. Örneğin 220 lira altı sipariş veren müşterilerin masa işgal edemeyeceği belirtiliyor.

Taksim'deki bazı lüks kafelerde de benzer uygulamalar masaya konulan uyarılarla dikkat ediyor. Bir taksimetre açılıyormuş gibi hissedilen bu yeni uygulama, restoran ve kafelerdeki yeni bir tartışma konusu haline geldi.

ŞLETMECİLER İÇİN YENİ GELİR KAPISI OLDU

Masa tarifesi, özellikle çay fiyatlarının 50 TL, kahve fiyatlarının ise 100 TL'ye yaklaştığı şu günlerde işletmelerin maliyetlerini karşılamak için bir çözüm arayışı olarak görülüyor. Bu uygulamaya göre, müşteriler hiçbir şey sipariş etmeseler bile oturdukları her yarım saat için 20-50 TL arasında bir masa ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.

KAFE SAHİPLERİNDEN MALİYET SAVUNMASI

Kafe işletmecileri, masa tarifesi ve sipariş zorunluluğunun artan maliyetlerden kaynaklandığını ifade ediyor. İzmir'de bir kafe işletmecisi, "Kiralar, enerji maliyetleri ve hammadde fiyatları o kadar arttı ki, sadece bir çayla saatlerce masa işgal eden müşterilerle bu iş sürdürülemez hale geldi. Artık masa başına belli bir ücret uygulamak zorundayız" diyerek işletmelerin yaşadığı zorlukları dile getirdi.