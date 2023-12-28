Kafes-26 Operasyonu Düzenlendi! "Fergio House" İsimli Hesaptan Müstehcen Paylaşım Yapanlar Yakalandı

Kafes-26 operasyonu kapsamında, "Fergio House" isimli hesaptan müstehcen görüntüler paylaşan kişiler gözaltına alındı. "Halkın milli ve manevi değerlerini aşağılamak ve huzurunu kaçırmak" suçundan 19 kişiye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 bin 100 dolarlık sahte banknota el konulduğunu duyurdu.

8 İlde Operasyon! 15 Adrese Eş Zamanlı Baskın Düzenlendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'daki 15 adrese eş zamanlı "Kafes-26" operasyonu düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-26” Operasyonunda “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şüpheli yakalandı.

- Halkımızın Milli ve Manevi Değerlerini Aşağılayanlara, Huzurunu Kaçıran Suç Odaklarına Göz Açtırmayacağız.

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan “KAFES-26” Operasyonu düzenlendi.

- Operasyon kapsamında; İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.

- Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın Huzurunu Kaçıranları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.