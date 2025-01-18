Kahramanmaraş’ta yaya geçidi kazasında tahliye kararı tepki topladı!

Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, Fatma Akpınar’ın ölümüne neden olan sürücü 3 ay sonra tahliye edildi. Tahliyeye tepki gösteren Akpınar’ın eşi Yaşar Akpınar Ulusal Kanal’a konuştu. Acılı eş "Talebimiz gerekli cezanın verilmesi, adalet arıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş’ta 16 Ekim 2024 tarihinde yaşanan olayda, 59 yaşındaki Fatma Akpınar, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının yaya yolundan karşıya koşarak geçmeye çalıştığı, bu sırada hızla gelen sürücünün kadına çarptığı görüldü. Akpınar'ın ölümüne neden olan sürücü Uğur K. bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulunmasına rağmen 3 ay sonra tahliye edildi. Gündüz gözüne yaya geçinden geçen kadının ölümüne sebep olan sürücünün kısa sürede tahliye edilmesi ailenin tepkisine neden oldu.

Ulusal Kanal’a konuşan, Fatma Akpınar’ın eşi Yaşar Akpınar'ın tek talebi adaletin yerini bulması

2018'de yasada yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı tanınmış olmasına rağmen kurala uymayan sürücüler can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Cezaların az olması dikkatsiz sürücülerin kuralları dikkate almamasını sebep oluyor. Yaya geçidinden geçtiği halde canını kaybeden 59 yaşındaki Fatma Akpınar ilk örnek değil ama dileriz son olur.