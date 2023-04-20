Kamu mühendisleri haklarını istiyor

Kamu Mühendisleri Platformu meslek özlük haklarının dengi sayılan mesleklere göre gerilediğini ifade ederek şartların iyileştirilmesi çağrısını sürdürüyor.

Kamu mühendisleri haklarını istiyor
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Kamuda çalışan mühendisler bir araya gelerek özlük haklarının iyileştirilmesi için Kamu Mühendisleri Platformu’nu kurdu. Kamu Mühendisleri Platformu, yıllar içinde meslek özlük haklarının dengi sayılan mesleklere göre gerilediğini belirterek  Mühendislik Meslek Kanunu çıkartılmasını ve şartların iyileştirilmesini istiyor. 

Kamu Mühendisleri Platformu'na ait sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Kamu Mühendisleri bu ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalışan yegane meslek gruplarındandır. Zenginleşme ve refah istiyorsak mühendise ve mühendisliğe verilen değerin üzerine tekrar düşünmek gerekir. 18.000 TL maaşla çalışan Kamu Mühendisleri iyileştirme beklemektedir. Maddi kaygı taşıyan mühendis, mimar ve şehir plancı üretemez geliştiremez." ifadelerini kullandı.

# mühendis # Kamu
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