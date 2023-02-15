Kamu personeli için OHAL kararları yayınlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirler Resmi Gazete'de çıktı.



Kararnameye göre, kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilecek.



Kurumlar arası görevlendirilenler, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alacak ve görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılacak.



Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam edecek ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacak.

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