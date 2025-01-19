Kamuda 1200 araç satışa çıkıyor! İşte araçların modelleri ve fiyatları...

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu araçlarının satışı yakında başlayacak. Satış sürecini yürütecek Özelleştirme İdaresi Başkanlığına çeşitli kamu kurumlarından şu ana kadar yaklaşık 1200 araç için talep iletildi. Araçların satışı, açık artırma usulüyle internet üzerinden yapılacak.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında ihtiyaç fazlası kamu araçlarının satışına yarın başlanıyor.

Kamu araçları satış nereden yapılacak?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yaptığı çalışmayla kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.

Kamuda araç satışı ihale tarihleri ne zaman?

Satış süreci için Ticaret Bakanlığıyla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri yapacak. İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.

Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir?

Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor. Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

Kamu araçları satışında yer alan araç listesi

Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek.