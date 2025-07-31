Kanada’nın Filistin kararı İsrail’i rahatsız etti: “Bu, Hamas’a ödül”

İSRAİL’DEN “HAMAS’A ÖDÜL” TEPKİSİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kanada’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, “Kanada hükümetinin böyle bir dönemde tutum değiştirmesi, Hamas’a bir ödül niteliğindedir ve Gazze’de ateşkes sağlanması ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara zarar vermektedir” denildi.

Filistin Devleti’ni tanıma kararı alan ülkeler arasına Kanada’nın da katılması, İsrail hükümetinden sert tepki gördü. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kanada’nın adımının bir kez daha “kabul edilemez” olduğu vurgulandı ve aynı ifadeler tekrar edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

KANADA EYLÜL'DE TANIMAYI PLANLIYOR

Kanada Başbakanı Mark Carney, iki devletli çözümün İsrail ile Filistin’in barış içinde bir arada yaşayabilmesi için gerekli olduğunu belirterek, “Bu nedenle Kanada, 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80’inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetindedir” açıklamasında bulunmuştu.