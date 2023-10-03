Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği, jinekololojik kansere karşı farkındalık yürüyüşü düzenledi. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği ESGO, jinekolojik kanser kongresinin 24'üncüsünü İstanbul'da yaptı. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye 90'dan fazla ülkeden 2 bin 200 delege, birçok jinekolog, tıbbi onkolog ve cerrah katıldı.

Kansere Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Kongrede son gelişmeler ve tedavideki yenilikler paylaşıldı. Ayrıca sosyal etkinliklerle kadın kanserleri alanında farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Kongre kapsamında "jinekolojik kanserlerde farkındalık" yürüyüşü düzenlendi.

Maçka Parkı'nda yapılan yürüyüş öncesi açıklama yapan Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan, "Kanser öldürücüdür.' şeklindeki sözleri yok etmeye çalıştıklarını belirtti. Ayhan, bazı kanserlerin özellikle aşılarla tamamen önlenebileceğini kaydetti.