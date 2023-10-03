Kansere Karşı Farkındalık Yürüyüşü

İstanbul'da jinekolojik kansere karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe katılan uzmanlar, "kanser öldürücüdür" anlayışını yok etmeye çalıştıklarını belirtti.

Kansere Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği, jinekololojik kansere karşı farkındalık yürüyüşü düzenledi. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği ESGO, jinekolojik kanser kongresinin 24'üncüsünü İstanbul'da yaptı. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye 90'dan fazla ülkeden 2 bin 200 delege, birçok jinekolog, tıbbi onkolog ve cerrah katıldı.

Kansere Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Kongrede son gelişmeler ve tedavideki yenilikler paylaşıldı. Ayrıca sosyal etkinliklerle kadın kanserleri alanında farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Kongre kapsamında "jinekolojik kanserlerde farkındalık" yürüyüşü düzenlendi.

Kansere Karşı Farkındalık Yürüyüşü - Resim : 1Maçka Parkı'nda yapılan yürüyüş öncesi açıklama yapan Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan, "Kanser öldürücüdür.' şeklindeki sözleri yok etmeye çalıştıklarını belirtti. Ayhan, bazı kanserlerin özellikle aşılarla tamamen önlenebileceğini kaydetti.

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