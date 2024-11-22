Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri işbirliğiyle tatbikat
Milli Savunma Bakanlığı, Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2’nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı birliklerin katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
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Tatbikat, Aksaz'da ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiilî uçuş ve atışlarla (MANŞ atışı) icra edildi. Katılımcılar arasında çeşitli tipte 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 Nokta Hava Savunma Sistemi yer aldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tatbikatta; muhtemel bir müşterek harekâtta, hava sahası kontrol yöntemleri ile koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmek amaçlandı." denildi.
Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı birliklere ait çeşitli tipte 2 adet gemi, 15 adet uçak, 2 adet İHA’nın ve 9 adet Nokta Hava Savunma Silah sistemlerinin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiilî… pic.twitter.com/k8lforiTpN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2024