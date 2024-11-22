Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri işbirliğiyle tatbikat

Tatbikat, Aksaz'da ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiilî uçuş ve atışlarla (MANŞ atışı) icra edildi. Katılımcılar arasında çeşitli tipte 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 Nokta Hava Savunma Sistemi yer aldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tatbikatta; muhtemel bir müşterek harekâtta, hava sahası kontrol yöntemleri ile koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmek amaçlandı." denildi.