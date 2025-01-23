Karabağ FCSB maçını canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi maçında Karabağ ile FCSB takımları karşı karşıya geliyor. Karabağ FCSB maçı mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer alıyor...

Sude İnak Sude İnak
Karabağ FCSB maçını canlı izle!
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UEFA Avrupa Ligi maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Karabağ ile FCSB takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabağ FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Karabağ FCSB maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

KARABAĞ FCSB MAÇI NE ZAMAN?

Karabağ FCSB UEFA Avrupa Ligi maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20:45'de karşı karşıya gelecek.

KARABAĞ FCSB MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ FCSB maçı tabii Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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