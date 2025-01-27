Kasımpaşa Hatayspor maçını canlı izle!

Süper Lig maçında heyecan! Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer alıyor...

Sude İnak Sude İnak
Kasımpaşa Hatayspor maçını canlı izle!
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Süper Lig karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Hatayspor takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı da merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA HATAYSPOR KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Süper Lig maçında Kasımpaşa ile Hatayspor takımları 27 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Hatayspor karşılaşması Bein Sports kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

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