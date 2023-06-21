Kayıp denizaltından haber var: Su altından sesler tespit edildi! 28 saatlik oksijenleri kaldı

"Asla batmayacağı" söylenen döneminin en lüks yolcu gemisi Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde New York'a giderken bir buz dağına çarptıktan sonra Atlas Okyanusu'nda batmıştı.

2 bin 224 yolcu ve mürettebatın olduğu gemide 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Çok sayıda romana ve filme konu olan Titanik'in enkazı 1985'te bulunabilmişti.

TİTANİK'E GİDEN DENİZALTI KAYBOLDU

Titanik'in enkazına turistik sefer düzenleyen bir denizaltı geçtiğimiz günlerde kaybolmuştu.

Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu turistik gezide havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'in olduğu biliniyor.

DENİZİN ALTINDAN SESLER DUYULDU

Haber alınamayan denizaltını arama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşünülen birtakım seslerin tespit edildiği açıklandı.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ve bölgedeki aramalarda henüz olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.

ABD Sahil Güvenliği, 5 kişinin bulunduğu denizaltıda 28 saatlik oksijen kaldığı bilgisini de paylaştı.