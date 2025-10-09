Kayseri “Dünya Spor Başkenti” olma yolunda: Başkan Büyükkılıç resmî başvuru yaptı

Başkan Büyükkılıç “Dünya Spor Başkenti” için Estonya’da: Resmî başvuru yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Spor Şehri unvanının ardından şehri bir adım daha öteye taşıyarak “Dünya Spor Başkenti” olma hedefiyle Estonya’nın başkenti Tallinn’de resmî başvuruda bulundu.

2024 yılında ACES Europe tarafından Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri, sporda altın çağını yaşarken küresel bir hedefe yöneldi. Başkan Büyükkılıç, Tallinn’de düzenlenen “Avrupa Spor Başkenti 2025” programına katılarak kentin spor altyapısını, uluslararası organizasyonlardaki başarılarını ve gençlere yönelik projelerini tanıttı.

Estonya’daki programda Başkan Büyükkılıç’a Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) heyetiyle yapılan görüşmelerde Kayseri’nin spor vizyonu sunuldu.

Büyükkılıç, “Avrupa Spor Şehri unvanımızı dünya sahnesine taşıyarak gençleri spora yönlendirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve spor turizmini geliştirmek istiyoruz. Kayseri Valiliği, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplumla iş birliği içinde bu hedefe ulaşacağız” dedi.

KAYSERİ’Yİ DÜNYADA DA SPORUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ

Başkan, “Kayseri’yi sadece Türkiye’de değil, dünyada da sporun başkenti yapacağız. Estonya’daki ACES toplantısında tesislerimizi ve başarılarımızı anlatarak resmî müracaatımızı yaptık. Avrupa’nın en iyi spor şehri seçilen Kayseri, 2025 yılında 393 madalya kazandı. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.

SPOR ALTYAPISINDA BÜYÜK HAMLE

Kayseri, Uluslararası Yarı Maraton, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, spor festivalleri ve kamplarla sporda örnek bir şehir haline geldi. Spor A.Ş. bünyesindeki tesislerde amatör ve profesyonel sporcular desteklenirken, yeni yatırımlarla altyapı güçlendiriliyor.

Kayseri’nin “Dünya Spor Başkenti” olma süreci, yalnızca sporu değil; sağlıklı yaşam, sosyal bütünleşme ve şehir tanıtımını da kapsayan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Sonuçların 2026 yılı Haziran ayında açıklanması bekleniyor.