Kayserispor için teknik direktör arayışı son hızla devam ediyor! Yeni teknik direktör kim olacak?

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör arayışlarına başladı.

Sude İnak Sude İnak
Kayserispor için teknik direktör arayışı son hızla devam ediyor! Yeni teknik direktör kim olacak?
Yayınlanma:

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, yeni teknik direktörünü arıyor.

Sivasspor mağlubiyeti sonrasında Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Kayserispor yönetimi, Teknik Direktör Fatih Tekke ile görüştü ancak olumsuz yanıt aldı. Sonrasında görüşme gerçekleştirilen Erol Bulut'tan da, "Sezon başı olsa kabul ederdim ama şu an edemem" yanıtını verdi.

Eski futbolcusu Oleksandr Kucher'in, "gelirim" demesine rağmen bu anlaşmaya sıcak bakmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, menajerler aracılığıyla Tolunay Kafkas'ı gündemine aldı.
Kayserispor Kulübü, kısa sürede yeni teknik direktör konusunda bir karara varmak istiyor.

Sarı-kırmızılı takım, sezona Burak Yılmaz ile başlamış, sonrasında Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştı.

Kayserispor, iki teknik direktörün görev aldığı sezonda şu ana kadar Süper Lig'de 3 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 16 puan toplayabildi.

Uzman isimden deprem sonrası kritik uyarı: " 7 ve üzerinde deprem üretebilecek..."Uzman isimden deprem sonrası kritik uyarı: " 7 ve üzerinde deprem üretebilecek..."Gündem
spor
Günün Manşetleri
Antalya'da otelde yangın
Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı
"LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
Çok Okunanlar
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı