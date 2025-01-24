Kazada ağır yaralanan üniversiteli genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Sude İnak Sude İnak
Kazada ağır yaralanan üniversiteli genç hayatını kaybetti
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Muğla'da trafik kazasında ağır yaralanan üniversiteli, yaşamını yitirdi.

Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Kazada sürücü Ömer F.T. ile yolcu olarak bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi Oğuzhan Özer (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Özer, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Özer, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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