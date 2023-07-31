Kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi! Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrilmişti

Dün sabah saatlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana gelmişti.

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü, Sarıkamış'ta şarampole devrilmişti.

Kaza sonrası ters dönen otobüsteki 7 kişi; Korkmaz Alacalı, Goge Cihangir, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar ve Yunus Bilen ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmişti. Kazada 23 kişi de yaralanmıştı.

Otobüsten ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Celal Kaya'dan da acı haber geldi.

Celal Kaya, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e çıktı.