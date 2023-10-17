Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Nasıl İşleyecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' kuruldu. Sürecin hızlandırılması için atılan adımı Deprem Uzmanı Sinan Cansız Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İşte 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı nasıl işleyecek?' sorusunun cevabı....

Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü
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Beklenen Marmara depremine ilişkin kentsel dönüşümü hızlandırma adımlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' oluşturuldu.

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Kuruldu

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün sadece İstanbul odaklı olmaması ve Marmara’yı kapsaması da dönüşümü hızlandıracak etmenlerden bir tanesi olacak. Uzmanlara göre , Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü oldukça önemli çünkü bu yapılanma ile kentsel dönüşüme kaynak yaratılması konut yapımına verimli arazilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.. Böylelikle yasal alt yapının hızla oluşturulacağını söyleyen uzmanlar birkaç ay içinde uygulamaya geçilmesini bekliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kentsel dönüşüm # Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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