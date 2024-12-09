Kira fiyatları düşüyor!

Uzmanlar, Türkiye'de sayısı yaklaşık 3 milyon olan ve geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geri dönmeye başlamasının kiralık ve satılık konut fiyatlarına etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını söyledi.

DENGE BOZULDU FİYATLAR ARTTI

Akdoğan, "Özellikle kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Talebin yüksek olması fiyatlara ciddi şekilde olumsuz yansımış ve kiraları artırmıştı. Kiralık arzımız az ancak talep çok canlı ve sürekli artıyor. Bu da fiyatları artırıyor ve ev sahiplerinin elini güçlendiriyor, şartları da kiracı açısından ağırlaştırıyor." dedi.

Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzının artacağını dile getiren Akdoğan, şu ifadeleri kullandı: Boşalan evlerin hızlı şekilde kiraya verilmesi için mülk sahipleri ağır şartlar sunamayacaktır diye düşünüyorum. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz. Ancak bu durum her yer için geçerli olmayacaktır. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde olacaktır. Kendi vatandaşımız için ciddi seçenek ve alternatifler ortaya çıkacak. Eve ulaşma ve ev kiralama biraz daha kolaylaşacaktır.

KİRA FİYATLARINI KISMEN DÜŞÜREBİLİR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da İstanbul'da ciddi bir Suriyeli sayısı bulunduğunu belirterek, "Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Bu nedenle bölgedeki kiralar yükseliyordu. Şimdi Suriye'ye ciddi bir geri dönüş olacağı belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi kira fiyatlarını kısmen düşürebilir ve bir süre artmamasını sağlar." diye konuştu.

Ancak kiralardaki muhtemel düşüşün veya kiralık konut arzının artmasının zaman alacağını dile getiren Aşa, "Kısa vadede olmasını beklemiyorum. Emlak piyasasına ciddi olumlu etkisi olacaktır ancak belirli bir zaman sonra olacaktır." ifadelerini kullandı.

KİRALAR BİR SÜRE STABİL KALIR, ARTMAZ

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise henüz kiraların düşüp düşmeyeceğini konuşmak için çok erken olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli olduğu belirtiliyor. Orada nasıl bir düzen olacak, Suriyeliler geri dönecek mi, ne kadarı dönecek bilmiyoruz? Türkiye'deki 3 milyon Suriyelinin ortalama 600 bin konutta yaşadığını düşünürsek, bunların yarısının veya yarıya yakınının İstanbul'da olduğunu kabul edersek megakentteki 300 bin konutta Suriyeliler kalıyor diyebiliriz. Tüm Suriyeliler dönerse ciddi sayıda boş daire ortaya çıkar, arz sıkıntısını bir süre ortadan kaldırır. Özellikle Gaziantep gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerler soluk alır. Ancak 1,5-2 milyonunun döneceği belirtiliyor. Bu da özellikle kiralık konutlara olumlu yansıyacaktır. Arz sıkıntılı olduğu için kiralarda hemen düşüş yaşanmaz ancak kiralar bir süre stabil kalır, artmaz.