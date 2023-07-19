Kira tartışması can aldı! Ev sahibi kiracısını silahla vurdu

Fahiş kira sorunu çözülemiyor. Ev sahipleri, diğer evlerin kirasını örnek göstererek kendi evlerinin kiralarını yükseltmek isterken, enflasyon ve artan vergiler altında ezilen vatandaş, asgari ücreti geçen kiraları kabul etmek istemiyor. Hükümet ise yüzde 25 sınırını bile uygulayamazken, çareyi cezalandırma yöntemlerinde buluyor.

Kördüğüm haline gelen kira sorunu, ev sahibi ve kiracının arasını açmaya başladı. Ev sahipleri ve kiracılar sık sık karşı karşıya geliyor.

Yine böyle bir tartışmanın sonu ise kanlı bitti. Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'ndeki 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı telefonla arayan E.D.Ö, kirada artış istedi. Kiracının zam teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Telefon görüşmesinin ardından kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar'a tabancayla ateş açtı.

Asar, saldırıda ağır yaralanırken, ev sahibi olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Asar, kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Asar'ın vurulduktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım isteği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.