Kırıkkale'de korkunç kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen kazada, Fiat Tofaş otomobilin hurdaya dönmesiyle karı-koca hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı.

Sude İnak Sude İnak
Kırıkkale'de korkunç kaza: Karı-koca hayatını kaybetti
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Kırıkkale'de hafif ticari araçla çarpışan Fiat Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada karı-koca hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Çorum D200 karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y.'nin kullandığı 19 AEV 396 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Cevdet Aktepe idaresindeki 18 AG 507 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cevdet Aktepe ve eşi Ergül Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü B.Y. ve yolcu C.Y. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 sürücünün de ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden karı-koca, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde trafik ekipler tarafından bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçların otoparka çekilmesi ile trafik normale dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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