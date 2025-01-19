Kırmızı Bültenle aranan iki firari Türkiye'ye getirildi

Kırmızı Bültenle organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak, Ermenistan'tan Türkiye'ye getirildi. Ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. 

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Kırmızı Bültenle aranan iki firari Türkiye'ye getirildi
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Kırmızı Bültenle organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak, Ermenistan'tan Türkiye'ye getirildi. Ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. 

Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Ermenistan'la yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'ye getirildi.

Ercan Yılmaz 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

İbrahim Kaymak ise 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede yakalanmaya çalışılıyordu.

Suç örgütüne üye olan Yılmaz ve Kaymak, Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde, işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün Türkiye'ye getirildi.

Operasyonu, İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlık, kırmızı bültenle aranan her iki şahsın Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalarından dolayı Adalet ve Dışişleri Bakanlığına, İnterpol Daire Başkanlığına, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlığına, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne ve işbirliklerinden dolayı Ermenistan'a teşekkür etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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