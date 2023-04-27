Kızılay'dan o iddialara yanıt: "Vatandaştan istenmesi bir suçtur"

Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama geldi.



Türk Kızılay kan Alma Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman'dan iddialara yanıt verdi.



Genel Müdürü Kerman, herhangi bir isim altında fark ödenmesi ya da bedelin vatandaştan istenmesi bir suçtur dedi.



Kerman Türk Kızılayın 18 bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü, 68 ilde sabit noktada hizmet sağladıklarını aktardı.



