Kızılcık Şerbeti 86. Bölüm Tek Parça Full izle!

Kızılcık Şerbeti 86. bölüm Show TV ekranlarında 31 Ocak 2025 günü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete yüklendi. Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü tek parça ful izleyebileceğiniz link haberimizde.

Sude İnak Sude İnak
Kızılcık Şerbeti 86. Bölüm Tek Parça Full izle!
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KIZILCIK ŞERBETİ 86. BÖLÜM KONUSU

Kızılcık Şerbeti'nin 86. Bölümünde; Firaz’ın, Nursema’ya aşkını ilan etmesi üzerine çok öfkelenen Nursema, Firaz’dan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışacaktır.

Sevtap’ın kurtulması için ona böbreğini vermeyi teklif eden Nilay, sağlık sorunları nedeniyle istediği sonucu alamaz. Bu arada bir sokak köpeğine yardım etmesi, devamında büyük olaylara neden olacaktır.

Doğa dikkati sayesinde Fatih’in peşine taktığı adamı fark eder ve Fatih’e küçük bir oyun oynar.

Bebek konusunda ikilemde kalan Kıvılcım, bir karar verip uygulayacağı esnada Ömer’in müdahalesiyle yine çıkmaza düşecektir.

Yeni aldıkları otelin vale hizmeti konusunda başları ağrıyan Ünal ailesi bu konuyu çok önemsemezse de durum onların sandığından da vahim bir hal alacaktır.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-3-bolum-72-izle/121481

Kızılcık Şerbeti
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