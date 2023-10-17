KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Temaslarını Değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4 günlük Azerbaycan temaslarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Kıbrıs Türk Halkının, Azerbaycan halkıyla ortak değerlere ve güçlü bağlara sahip olduğunu vurgulayan Tatar, Bakü ziyaretinin tanınma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Beni oraya davet etmesi, Cumhurbaşkanı olarak benimle görüşmesi ve ifade ettiği destek çok anlamlı, çok değerli, çok önemlidir. Benimle görüştükten sonra resmi sayfalarında ve basında "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı kabul etti." diye haberleştirdiler, resmi açıklamalarda da... Bu tüm dünyada haber oldu. Tanınmaya doğru önemli bir adım attık."

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ayrıntılarını da aktardı.

"Türk birliğinin bir cephe olarak güçlenmesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının da ayrı bir halk ayrı bir devlet olarak mutlaka bu birliğinde içinde yer alması gerektiğini, KKTC'nin Türkiye ile birlikte bu davayı yürütmesi önemli. Şimdi bunları Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduğunuzda bir duygulanıyor insan. Yani biz Kıbrıs'ta kolay kolay dünyaya açılmadık çünkü hep baskı altında olduk. Sayın Aliyev de bunu söyledi: Şimdi bizim bu adımımızla inşallah diğer ülkeler de cesaretlenir."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bir kez daha Kıbrıs’ta iki devletli çözüm vurgusu yaptı. “İki devletlilik, milli siyasetin gereği olarak artık bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.