Konya'da çöken binadan acı haber! 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Konya'da dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı binanın enkazındanki arama kurtarma çalışmalarından üzücü haber geldi. Ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. 3 kişinin sağ çıkarıldığı enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da çöken binadan acı haber! 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
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Dün akşam saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir bina çökmüştü. Binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları 12 saati aşkın süredir devam etti.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında gece saatlerinde 3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

Kalan 2 kişiye ulaşmak için sürdürülen çalışmalardan acı haber geldi. Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan ilk olarak 23 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda daha sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cesetler, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yıkılan binayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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