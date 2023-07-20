Konya'da PKK'ya ağır darbe! Sözde yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir yakalandı

Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Kritik operasyona, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri imza attı.

Emniyet güçlerinin uzun süredir peşinde olduğu, örgütün sözde yurt dışı kasası olarak bilinen Güllüşan Kandemir'in izine ekipler tarafından ulaşıldı.

KANDEMİR OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Güllüşan Kandemir'in iki erkek kardeşinin de PKK yönetiminde olduğu tespit edildi.

Kandemir'in kardeşlerinin, PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan ve silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu Cezaevi'nde yatan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenildi.

Uzun süreli takibini sürdüren TEM Şube ekipleri, Güllüşan Kandemir'in Konya'nın Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, düzenlediği nokta operasyonla Güllüşan Kandemir'i yakalayarak gözaltına aldı.

30 YILLIK ÖRGÜT ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Güllüşan Kandemir'in yakalandığı evde ekipler tarafından arama da yapıldı. Aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı.

1990’lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman aramalar sonucunda ele geçirildi.

YURT DIŞINDAN TOPLANAN PARALARI DAĞITIYORMUŞ

Gözaltına alınan Güllüşan Kandemir'in örgüt içindeki görevi de öğrenildi. Kandemir'in, yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıttığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.