Konya’da Terör Örgütü PKK Üyesi 2 Şüpheli Yakalandı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konya’da Terör Örgütü PKK Üyesi 2 Şüpheli Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, daha önce PKK/KCK silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve Konya merkezde yaşadığı tespit edilen Suat A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Almanya'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı bir etkinliğe katıldığı belirlenen Muhammet T. de Ereğli ilçesinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin çocuk yaşlarda örgüte katılarak eğitim aldığı, Suat A'nın bir süre sonra örgütten kaçtığı öğrenildi. Muhammet T'nin ise sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyallere el konuldu.

# Konya # pkk
Çok Okunanlar
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi!
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi!
Hangi Çalışanlar İkramiye Alacak?
Hangi Çalışanlar İkramiye Alacak?
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Öne Çıkanlar AB ÜYESİ İSPANYA FİLİSTİN'İ KORUDU NETANYAHU ÇILGINA DÖNDÜ! AB ÜYESİ İSPANYA FİLİSTİN'İ KORUDU NETANYAHU ÇILGINA DÖNDÜ! Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor! Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor!