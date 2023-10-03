Konya'daki İmam Hakkında İnceleme Başlatıldı! Sözleri Sosyal Medyada Tepki Çekmişti

Sarfettiği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplayan Konya'da görevli imam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada söz konusu imam hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Konya'daki İmam Hakkında İnceleme Başlatıldı! Sözleri Sosyal Medyada Tepki Çekmişti
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Konya'da görev yapan Seyfullah Akyiğit isimli imamın söylediği sözler sosyal medyaya yansımış ve büyük tepki çekmişti.

Kısa sürede yayılan videoda söz konusu imam, "Depremde ölenlerin cenazesi kokuyordu. Bir tek kokmayan ceset vardı o da Suriyeliydi" sözlerini sarfetmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Harekete Geçti!

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleri büyük tepki çeken imam ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu ifadelere ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # imam # deprem # diyanet işleri başkanlığı
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