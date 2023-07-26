Korkutan bir kaza haberi de Erzincan'dan geldi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Erzincan'da seyir halindeki otomobil İstanbul plakalı araç şarampole uçtu. Yaralılar sevk edilmeye devam ediyor.

Korkutan bir kaza haberi de Erzincan'dan geldi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi
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Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.P'nin (37) kullandığı 34 DG 2342 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki H.P. (3), M.P. (12), E.N.Ş. (16) ile H.P (34), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kaza # Erzincan # şarampol
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